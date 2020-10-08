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Обмеження у наданні майна в оренду ФОП, платником ЄП
|Суспільство | 07-10-2020, 15:21
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що орендувати нерухоме майно може будь який єдиноподатник, а орендодавцем може бути не кожен ФОП – платник єдиного податку.
Оренда в розумінні податкового законодавства — це послуга.
Не можуть надавати в оренду нерухоме майно платники єдиного податку першої групи.
Відповідно до норм ПКУ друга група платників - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства.
Отже, друга група платників єдиного податку можуть надавати в оренду майно лише платникам єдиного податку, у тому числі юридичним особам – платникам ЄП, а також громадянам.
Платники єдиного податку третьої групи надають майно в оренду будь-яким особам.
Але є ще одне обмеження.
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