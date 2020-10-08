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Діджиталізація?

Суспільство | 07-10-2020, 19:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    
Діджиталізація?
Працівники Галицької митниці виявили незадекларовану техніку вартістю майже пів мільйона грн.
Водій польської фірми-перевізника, 1972 року народження, через пункт пропуску «Краківець-Корчова» переміщував в Україну «прокат плоский». Під час митного контролю водію було запропоновано заповнити митну декларацію, де він зазначив, що переміщує, окрім прокату, 13 телефонів, дві акустичні колонки, два біноклі, селфі-палицю і роутер. Однак внаслідок митного огляду було встановлено, що, окрім заявленого, водій перевозить ще 33 телефони "Самсунг М31", 10 айфонів (11 серії), два телефони "Самсунг А51", електронний годинник "Galaxy watch", iPad Air та фотоапарат "Canon sx620 HS". Товари містились у кабіні водія серед особистих речей.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст.472 Митного кодексу України. Товар орієнтовна вартість якого 450 тис. грн. вилучено.
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