|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
«Рибний день» галицьких кінологів
|Суспільство | 07-10-2020, 19:05
| 0 91
|
Учора 06.10.2020. службові собаки кінологічної команди Галицької митниці Держмитслужби шість разів виявляли обмежені та заборонені до пересилання товари.
Так, під час митного контролю трьох поштових відправлень, які надійшли в Україну службовий собака, англійський кокер-спанієль на кличку «Чейз», допоміг митникам виявити 11 металевих предметів схожих на бланки (заготовки) стволів до вогнепальної нарізної зброї.
В інших випадках, під час оформлення посилок на експорт, лабладор «Джек» занюхав 220 пачок сигарет у багажнику від мотоцикла, а англійський кокер- спанієль «Джанго» – у двох бойлерах для нагрівання води по 300 пачок сигарет в кожному.
Товари вилучено.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|«Рибний день» галицьких кінологів...
|07-10-2020, 19:05
| >>>
|Діджиталізація?...
|07-10-2020, 19:02
| >>>
|Обмеження у наданні майна в оренду ФОП, платником ЄП...
|07-10-2020, 15:21
| >>>
|Кримськотатарська молодь, яка переїхала до Львова після 2014 року, створила першу у Львові і Львівській області кримськотатарську молодіжну футбольну команду «Arslan»....
|07-10-2020, 13:19
| >>>
|ГРОМАДЯНИН ТУРЕЧЧИНИ ПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР...
|07-10-2020, 13:14
| >>>
|Близько 9,9 мільярда гривень сплатили до державної казни платники Львівщини...
|07-10-2020, 13:13
| >>>
|Бойовики порушували “тишу” біля Водяного і Зайцевого – ООС...
|07-10-2020, 08:48
| >>>
|