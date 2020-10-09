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Збройні формування Російської Федерації на Донбасі обстріляли українські позиції
|Суспільство | 08-10-2020, 08:36
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|7 жовтня неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування зброї з боку збройних формувань Російської Федерації.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Минулої доби, 7 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Так, у районі відповідальності ОТУ "Схід" неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником стрілецької зброї. На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.
У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, минулої доби військовослужбовці Збройних Сил спільно з вогнеборцями ДСНС ліквідували пожежі поблизу населених пунктів Майорськ, Хутір Вільний, Станиця Луганська, Луганське та Попасна. Триває ліквідація локалізованих осередків загорань неподалік Болотеного та Катеринівки.
Від початку поточної доби, 8 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано".
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