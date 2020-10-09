Майже 1.3 мільярда гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів за дев’ять місяців 2020 року Суспільство | 08-10-2020, 09:28 0 139





За дев’ять місяців 2020 року великі підприємства, які перебувають на обслуговуванні в Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС, перерахували до місцевих бюджетів майже 1,3 млрд гривень, що на 113 млн гривень більше ніж очікувалось. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 210 млн гривень.

Найбільш вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 890 млн гривень цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевих бюджетів 238 млн гривень податку на прибуток підприємств, 47 млн гривень земельного податку, 79 млн гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки - 17 млн гривень, рентної плати за спеціальне використання води – 15 млн гривень.





