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Правоохоронцями припинено протиправну діяльність осіб, які виготовляли та розповсюджували контрафактні товари під торгівельними марками українських виробників

Суспільство | 08-10-2020, 14:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 138 138    

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, слідчими СУ ГУ НП у Львівській області спільно з Департаментом кіберполіції, 07.10.2020 в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, припинено протиправну діяльність групи осіб, які виготовляли та розповсюджували за допомогою мережі "Інтернет" або безпосереднього постачання підприємствам, що здійснюють оптову торгівлю, контрафактні товари, незаконно використовуючи торгівельні марки українських виробників.

Під час проведення 27 обшуків за місцями проживання фігурантів, у складських приміщеннях та місцях виготовлення фальсифікованої продукції виявлено та вилучено: понад 10 т готової контрафактної продукції, обладнання, сировину для виготовлення фальсифікату, комп’ютерну техніку та інші речі і документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

На цей час призначено проведення експертиз.

Досудове розслідування триває.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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