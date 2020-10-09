Працівники Галицької митниці завадили перемістити в Україну книги видавництва Росії Суспільство | 08-10-2020, 14:30 0 159



Сьогодні вночі в пункті пропуску "Краківець-Корчова"під час митного оформлення рейсового автобуса, який прямував з Республіки Польщі, митники виявили 179 книг, віддрукованих в Російській Федерації. Книги різної спрямованості, авторів та видань містились в коробках серед багажу пасажирів. Водій прямував «червоним коридором», подав декларацію, однак в ній не зазначив про переміщувану літературу. Пізніше заявив, що книги попросили перевезти з Польщі незнайомі.

За цим фактом працівники митниці зафіксували адміністративне правопорушення за ознаками ст. 472 Митного кодексу України. Справу буде скеровано до суду.

Довідково:

Згідно зі ст. 28-1 Закону України «Про видавничу справу» видавнича продукція, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, може бути ввезена на митну територію України та розповсюджена на її території за умови наявності відповідного дозволу, крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше 10 примірників.



