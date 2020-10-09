700 доларів за непритягнення до відповідальності: двох головних державних ревізорів-інспекторів податкової служби викрито на одержанні неправомірної вигоди Суспільство | 08-10-2020, 20:55 0 136



За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, за оперативного супроводу УСБ України у Львівській області, 08.10.2020, в рамках контролю за вчиненням злочину за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, викрито на вимаганні та одержані неправомірної вигоди двох головних державних ревізорів-інспекторів ГУ ДПС у Львівській області.



Встановлено, що вказані співробітники податкової служби протягом 2020 року вимагали та 08.10.2020 одержали від підприємця неправомірну вигоду в сумі 700 доларів США за невжиття заходів щодо притягнення останнього до відповідальності за порушення порядку виробництва та реалізації підакцизних товарів та спиртовмісної продукції на території Львівської області.



На цей час у провадженні проводяться невідкладні слідчі дії: обшуки за місцем проживання фігурантів кримінального правопорушення та приміщенні ГУ ДПС у Львівській області.



Службових осіб затримали у порядку ст.208 КПК України.



Після завершення слідчих дій, затриманим буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та скеровано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення їх від посади.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури