Прокурори оскаржуватимуть в апеляції вирок, винесений судом у справі щодо отримання неправомірної вигоди заступником начальника виправної колонії у Львові Суспільство | 08-10-2020, 20:57 0 131



Встановлено, що обвинувачений, всупереч інтересам служби, у червні 2015 року вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 1000 доларів за сприяння у вирішенні питання про заміну невідбутої частини покарання на більш м’яке для одного з засуджених.



У суді прокурором надано аргументацію щодо наявності у діях фігуранта складу злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та запропоновано обрати йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі із позбавленням права займати певні посади строком на 3 роки, з конфіскацією майна.



Проте, на думку суду, кваліфікація за ч.3 ст.368 КК України не відповідає вчиненому, відтак її було змінено на ч.2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом), а особу визнано винною та призначено покарання. Але на підставі ст. 49 КК України від відбування покарання звільнено у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.



На цей час прокурором у кримінальному провадженні готується апеляційна скарга.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури