Працівники Галицької митниці вилучили делікатесний продукт Суспільство | 08-10-2020, 23:36 0 132

Понад 80 банок червоної ікри провозили в дорожніх сумках

Цінний харчовий продукт намагався ввезти в Україну 45-річний мешканець Івано-Франківщини. У декларації вказав, що перевозить лише чотири кілограми ікри, по 2кг сиру та масла тощо. Однак в дорожніх сумках та холодильнику митники знайшли значно більше від задекларованого – 81 банку лососевої ікри. Випадок зафіксовано в пункті пропуску «Шегині - Медика» під час митного оформлення мікроавтобуса, який прямував з Республіки Польщі.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 472 Митного кодексу України. Товар вилучили. Справу скерують до суду.

