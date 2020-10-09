Світ оновив рекорд з найбільшої кількості випадків COVID-19 за добу Суспільство | 09-10-2020, 08:26 0 80



Джерело: дані сайту Worldometer



Деталі: В 213 країнах виявили 348 630 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 101 тисяча нових хворих зафіксована в країнах Європи.



В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Великобританія, Росія та Україна, яка займає 6 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 11-му місці.



Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція, Великобританія. Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.





СТАТИСТИКА ЗА 8 ЖОВТНЯ

Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 36,7 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 27,7 мільйона людей. 1 066 819 пацієнтів померло.



Довідка: У травні 2020-го у світі за тиждень діагностували близько 500-600 тисяч заражень COVID-19.



Що передувало:



7 жовтня у світі COVID-19 виявили у 343 тисяч людей. Померло в цей день 5909 пацієнтів.

25 вересня у світі виявили найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії + 317 тисяч людей з коронавірусом. Померло в той день 5762 пацієнтів.