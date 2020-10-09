Понад 13 млн. гривень акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів надійшло на Львівщині до державного бюджету Суспільство | 09-10-2020, 13:10 0 103



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області у січні-вересні 2020 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів від платників, які знаходяться на обліку в ГУ ДПС у Львівській області становлять понад 13 млн. гривень. У вересні 2020 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів становлять 1,73 млн.гривень, що на 10,7 відс. більше від запланованого.



За посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/436496.html