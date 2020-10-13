Кількість затриманих учасників протестів у Білорусі перевищила 500 осіб Суспільство | 12-10-2020, 01:19 0 206 В ході акцій протесту в Білорусі в неділю було затримано більше 500 осіб.



Джерело: правозахисний центр "Весна"



Деталі: Станом на 1:00 у списку "Весни" – імена 502 затриманих. Список доповнюється.



Більша частина затримань сталася в Мінську.



Також затримували протестувальників у Бобруйську, Гродно, Солігорську, Бресті, Могильові, Гомелі, Вітебську та Ліді.



Що передувало: В ході акцій протесту в Білорусі у неділю затримані сотні людей, із них десятки журналістів, у Мінську силовики неодноразово застосовували водомети і світлошумові гранати.





Передісторія:



Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть.

Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.

23 вересня державне інформагентство Білорусі повідомило, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента". Видання TUT.BY повідомляло, що на 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися, про інавгурацію не чули.

За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено. Виконання повноважень попереднього терміну Лукашенком спливало 5 листопада.

Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.