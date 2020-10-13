Надходження до місцевого бюджету по платі за ліцензії становлять понад 48 млн. гривень Суспільство | 12-10-2020, 09:42 0 119



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області надходження до місцевого бюджету у січні-вересні 2020 року по платі за ліцензії, що контролюють податкові органи, становлять понад 48 млн.грн., що на 21,4 відс. більше від запланованого та на 6,1 відс. більше в порівнянні з минулим роком. Надходження у вересні 2020 року по платі за ліцензії склали понад 6 млн.грн., що на 39,3 відс. більше від запланованих.









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