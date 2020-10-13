За втручання прокуратури Львівській ОДА повернуто земельну ділянку вартістю майже 17 млн грн Суспільство | 12-10-2020, 09:49 0 135

Господарський суд Львівської області задоволив позовну заяву органів прокуратури Львівщини в інтересах Львівської ОДА до одного з ТзОВ м.Яворів Львівської області.



Так, прокуратурою встановлено, що земельна ділянки площею близько 7 га, яка розташована за межами населеного пункту на території Старичівської сільської ради Яворівського району і надана товариству під розробку Ліс-Окілківського родовища керамзитової глини, тривалий час використовувалась відповідачем без належних на те правових підстав.



Зокрема, строк дії договору оренди землі, укладеного відповідачем з Львівською ОДА, закінчився ще в середині жовтня 2019 року і у встановленому законодавством порядку не продовжувався та не поновлювався. Однак землі законному власнику повернуто не було, що і стало підставою для вжиття заходів представницького характеру щодо захисту інтересів держави в суді.



Як наслідок, суд погодився з доводами органів прокуратури та зобов’язав товариство повернути у власність ЛОДА земельну ділянку вартістю майже 17 млн грн.



Після набрання судовим рішенням законної сили органи прокуратури забезпечуватимуть його реальне виконання.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури