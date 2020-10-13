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В Україні посилили обмеження у більшості обласних центрів: нові зони

Суспільство | 12-10-2020, 09:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 126 126    
В Україні з опівночі починали діяти нові зони епідемічної небезпеки, відповідно до яких посилюються заходи адаптивного карантину.

Джерело: рішення комісії ТЕБ та НС, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов

Деталі: З 00 годин 00 хвилин 12 жовтня (понеділок) почала діяти нове епідемічне зонування, яке Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила 9 жовтня.


У помаранчевій зоні заборонена робота розважальних закладів, спортзалів, фітнес-клубів, закладів культури і дитячих таборів, робота ресторанів у нічний час, робота хостелів, планові операції, а масові заходи обмежено 100 людьми.

Зокрема, такі обмеження стосуються тепер столиці Київ, також у помаранчевій зоні Харків, Львів, Одеса, Миколаїв, Ужгород, Рівне, Житомир, Вінниця, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, Полтава, Чернігів, Черкаси, Чернівці та багато інших міст і районів.

У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, закладів освіти, торгово-розважальних центрів та закладів харчування.

У Каневі й Сумах, які в "червоній зоні", додатково введено обмеження на:

1) регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні, крім приавтного й робочого транспорту, а також посадки пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

2) відвідування закладів освіти здобувачами освіти;

3) робота кінотеатрів, ресторанів, кафе ТРЦ, спортивних залів, закладів торгівлі, за винятком торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, агротоварами. Можуть надавати послуг банки, автозаправки й автосервіси, пошта, доставка їжі.

4) відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

Нагадаємо: Раніше стало відомо, що "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки в регіонах України будуть запроваджувати при 5-кратному перевищенні середньої по країні захворюваності на COVID-19 і і заповненості 70% ліжок у лікарнях упродовж 5 днів.
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