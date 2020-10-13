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Великі платники Заходу сплатили 5 мільярдів гривень ЄСВ та 1,2 мільярда гривень ПДФО

Суспільство | 12-10-2020, 10:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 94 94    



У Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за дев’ять місяців 2020 року. Так, з початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС, надійшло 5 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 293 мільйони більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 900 мільйонів гривень.
Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За дев’ять місяців 2020 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 1,2 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 890 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевих бюджетів Львівщини, а 297 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету.
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