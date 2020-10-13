На Львівщині повідомлено про підозру працівнику поліції Суспільство | 12-10-2020, 12:04 0 114

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомлено про підозру 39-річному оперуповноваженому Червоноградського ВП у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).



Встановлено, що 01.07.2020 близько 22:35 (у позаробочий час) у м.Соснівка поліцейський кілька разів вдарив місцевого мешканця. Як наслідок, потерпілий отримав травми середнього ступеня тяжкості.



На цей час проводяться слідчі дії.



Санкція статті передбачає покарання у виді виправних робіт на строк до 2 років або обмеженням чи позбавленням волі на строк до 3 років.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури



