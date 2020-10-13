Фахівці застерігають містян від основних помилок при користуванні газовими приладами Суспільство | 12-10-2020, 12:15 0 118 За статистикою, головною причиною отруєння чадним газом є недотримання безпеки під час користування газовими приладами, неуважність, герметичність вікон, вхідних дверей і відсутність при цьому провітрювачів. Як інформують в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, від початку року у Львові трапилось 40 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждала 91 людина, з них 31 — діти. На жаль, 4 осіб загинули.



Фахівці наголошують, основна вимога, щоб не сталося біди, це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення — через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Там, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин — тобто газові коти чи колонки тощо — цей комин також має бути чистим. І в жодному разі в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.



«Щоб убезпечити себе, є звичайний прилад — газосигналізатор. Він дає світлову і звукову сигналізацію, коли є витік природнього газу чи утворився чадний газ. Цей невеликий прилад може зберегти здоров’я і життя мешканців, які користуються газом.



Мешканці найперше мають розуміти, що почувши запах газу, треба одразу перекривати всі крани і телефонувати «104″, відкривати вікна-двері і виходити з приміщення. Тоді приїде аварійна служба і зробить все необхідне. Найголовніше, щоб не було жодних проблем — не можна самовільно втручатися в газову мережу — перестановлювати газові прилади, переключати тощо — всі ці роботи мають проводитися спеціалізованими підприємствами», — наголосив Павло Сербан, начальник львівського відділення АТ «Львівгаз».



ПАМ’ЯТАЙТЕ! Газ вибухонебезпечний, і найменше порушення правил може призвести до трагедії з людськими жертвами — вибуху, пожежі, отруєння та руйнування. Під час усіх нещасних випадках, пов'язаних із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу — 103, пожежну — 101, газову — 104, поліцію — 102. Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони прибудуть на місце події.





