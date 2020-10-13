З початку 2020 року великі платники податків сплатили 420 мільйонів гривень військового збору Суспільство | 12-10-2020, 15:16 0 157



Протягом дев’яти місяців 2020 року підприємства, які перебувають на обліку у Західному управлінні Офісу великих платників податків ДПС, сплатили до державного бюджету 420 млн гривень військового збору, що на 91 млн гривень більше, ніж було перераховано за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.



