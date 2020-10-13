Рекорд кінологів Галицької митниці Суспільство | 12-10-2020, 15:21 0 289

Днями кінологи Галицької митниці перетнули рубіж - сто спрацювань службових собак на предмети, заборонені до переміщення.

Так, під час митного контролю поштового відправлення митники виявили посилку з препаратами, обіг яких в Україні обмежено. Згідно з митною декларацією, в ній містились харчові добавки. Однак службовий собака - німецька вівчарка на кличку Хайн, зреагував на них. Це означало, що задеклароване не відповідало дійсності. Насправді в посилці, яку пересилали з Німеччини на адресу приватної особи, містилось 150 шт. таблеток та 50 мл рідини, обіг яких, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, обмежено. За цим фактом скеровано повідомлення до правоохоронних органів. Для Хайна це вже 18 спрацювання, і є найкращим результатом службових собак Галицької митниці.

Загалом з початку цього року зафіксовано 104 спрацювання службових собак, з яких на зброю – 26, наркотики - 44, тютюнові випроби -34. У 2019 року таких спрацювань було всього 67.

