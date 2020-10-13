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Рекорд кінологів Галицької митниці
|Суспільство | 12-10-2020, 15:21
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Днями кінологи Галицької митниці перетнули рубіж - сто спрацювань службових собак на предмети, заборонені до переміщення.
Так, під час митного контролю поштового відправлення митники виявили посилку з препаратами, обіг яких в Україні обмежено. Згідно з митною декларацією, в ній містились харчові добавки. Однак службовий собака - німецька вівчарка на кличку Хайн, зреагував на них. Це означало, що задеклароване не відповідало дійсності. Насправді в посилці, яку пересилали з Німеччини на адресу приватної особи, містилось 150 шт. таблеток та 50 мл рідини, обіг яких, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, обмежено. За цим фактом скеровано повідомлення до правоохоронних органів. Для Хайна це вже 18 спрацювання, і є найкращим результатом службових собак Галицької митниці.
Загалом з початку цього року зафіксовано 104 спрацювання службових собак, з яких на зброю – 26, наркотики - 44, тютюнові випроби -34. У 2019 року таких спрацювань було всього 67.
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