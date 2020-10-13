У державних лісогосподарських підприємствах Львівщини проходить черговий наглядовий аудит з лісової сертифікації Суспільство | 12-10-2020, 15:22 0 209



Сьогодні, 12 жовтня, у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства відбулась вступна зустріч щодо проведення чергового наглядового аудиту з лісової сертифікації.

У підприємствах Львівського ОУЛМГ протягом 12-22 жовтня 2020 року проходитиме черговий наглядовий аудит з лісової сертифікації, який проводиться незалежною аудиторською компанією «SGS». Аудит проводиться з метою підтвердження рівня ведення лісового господарства принципам та критеріям FSCR (Лісової опікунської ради). Вимоги стандарту FSC передбачають оцінку дотримання підприємствами екологічних, соціальних та економічних вимог при здійсненні господарської діяльності, забезпечення невиснажливого та відповідального лісокористування.

При аудиті заплановано розглянути ряд питань ведення лісового господарства та виробничої діяльності у державних лісогосподарських підприємствах управління, зокрема акцент буде зроблено на спостереженні дотримання критеріїв стандарту, що стосуються виконання вимог з охорони праці, обліку сертифікованої лісопродукції, санітарно-оздоровчих заходів в лісах, створенні нових об’єктів природно-заповідного фонду та проведенні моніторингу рідкісних та зникаючих видів, впливу лісогосподарських заходів на довкілля тощо.

Під час польових візитів планується відвідати ряд лісництв для ознайомлення з господарською діяльністю, зокрема, вирощування садивного матеріалу в розсадниках, дотримання технології проведення рубок головного користування і рубок формування і оздоровлення, виконання заходів з лісовідновлення, об’єкти природно-заповідного фонду, репрезентативні ділянки лісу, осередки встановлених рідкісних видів та захисні рекреаційно-оздоровчі ліси тощо.

Обласне управління пропонує усім зацікавленим сторонам (громадські, наукові, екологічні організації тощо) надсилати свої зауваження і пропозиції щодо діяльності лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ на електронну адресу обласного управління: lvivlis@lvivlis.gov.ua



Відділ лісового господарства

Львівського ОУЛМГ

