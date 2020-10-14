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В роботі Instagram стався глобальний збій
|Суспільство | 13-10-2020, 08:39
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|У роботі соцмережі Instagram стався збій: про проблеми в роботі сервісу повідомили мешканці низки країн Європи.
Джерело: сервіс Downdetector
Деталі: 60% користувачів, які відчули труднощі в роботі додатку, повідомили про збої в публікації історій.
У розділі Instagram з повідомленнями про неполадки наразі немає згадок інциденту.
Що було раніше: У роботі соцмережі Телеграм стався збій, про проблеми в роботі сервісу повідомили мешканці України, Білорусі, Росії, Німеччини. Тоді причиною збою у роботі додатку була несправність апаратного забезпечення.
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