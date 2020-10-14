В роботі Instagram стався глобальний збій Суспільство | 13-10-2020, 08:39 0 157 У роботі соцмережі Instagram стався збій: про проблеми в роботі сервісу повідомили мешканці низки країн Європи.



Джерело: сервіс Downdetector



Деталі: 60% користувачів, які відчули труднощі в роботі додатку, повідомили про збої в публікації історій.



У розділі Instagram з повідомленнями про неполадки наразі немає згадок інциденту.



Що було раніше: У роботі соцмережі Телеграм стався збій, про проблеми в роботі сервісу повідомили мешканці України, Білорусі, Росії, Німеччини. Тоді причиною збою у роботі додатку була несправність апаратного забезпечення.