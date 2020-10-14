За останню добу проведено 1000 ПЛР-тестів, з яких 341 — позитивний Суспільство | 13-10-2020, 08:47 0 411 Як повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу, станом на 08.00 год у Львові та на Львівщині підтверджено 23129 випадків інфікування коронавірусом, з них 637 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1000 ПЛР-тестів. Відтак, 341 — позитивний. Серед них львів`ян — 144.



Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 23129 осіб, 637 людей померли. 8914 пацієнтів одужало.



За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1000 ПЛР-тестів, з них 341 — позитивний. Серед них львів`ян — 144. Залишку проб у холодильнику нема.



За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 9700 осіб, госпіталізовані — 2250, на амбулаторному лікуванні — 7450 осіб, виписані — 2088 осіб. Зараз у лікарні перебуває 163 особи, з них в реанімації — 9 осіб, на апаратні ШВЛ — 3 особи.



У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 91 пацієнт, у 1-ій міській клінічній лікарні - 52 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги — 154 пацієнти.



