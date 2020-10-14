На Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку формувань Росії...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 14/10/2020 Кольченку скасували виправні роботи через акцію під посольством Білорусі...>> Темпи поширення коронавірусу на Буковині не зменшуються...>> Шевченко про перемогу над Іспанією: Збірна засвоїла урок після матчу із Францією...>> Питання історичної пам’яті між Україною та Польщею зняте – президент...>> Україну переобрали до Ради з прав людини ООН...>> У Львові відкрився Музей Міста...>> Львів допоможе с. Рясне-Руське облаштувати спортивний комплекс, збудувати садочок та Будинок культури...>> Місто добудовує корпус в школі № 74, що в Рудному, та створить тут якісну спортивну інфраструктуру...>> До свята Покрови та Дня захисника України місто виплатить матеріальну допомогу...>> З міського бюджету Львова буде виділено субвенцію смт Рудно для оплати ремонту вул. Вербицького...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
До 6 років ув’язнення може отримати житель Івано-Франківщини за крадіжки у Стрию...
06-10-2020, 12:55  >>> 
Підозрюваним у розбої обрано запобіжний захід...
06-10-2020, 12:54  >>> 
Підозрюваному у вбивстві в Рудках обрано запобіжний захід...
29-09-2020, 13:11  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Темпи поширення коронавірусу на Буковині не зменшуються...
14-10-2020, 02:59  >>> 
COVID приносить все більше втрат: за добу в Україні – 107 смертей...
13-10-2020, 09:25  >>> 
Johnson & Johnson призупинила випробування вакцини від COVID-19 через хворобу у добровольця...
13-10-2020, 08:45  >>> 
Купить водосточные системы в Киеве

На Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку формувань Росії

Суспільство | 13-10-2020, 08:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 180 180    
Минулої доби збройні формування Росії на Донбасі 7 разі порушили режим припинення вогню.
На Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку формувань Росії

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "12 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, з початком доби, а згодом і у вечірній час з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь поблизу Авдіївки. А на ділянці неподалік населеного пункту Майорськ – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокими пострілами з автоматичного станкового гранатомета противник провокував наших захисників біля Новолуганського, та двічі – поблизу населеного пункту Камишуваха. Окрім того, неприцільні ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксовані у районі Оріхового.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська режим припинення вогню порушили 1 раз. Поблизу населеного пункту Зайцеве зафіксовано три поодиноких постріли з ручного протитанкового гранатомета.

На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували".
   Новини по темі: Суспільство
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ АКТИВНО ПРОТИДІЮТЬ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ...
13-10-2020, 14:43  >>> 
На Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку формувань Росії...
13-10-2020, 08:51  >>> 
За останню добу проведено 1000 ПЛР-тестів, з яких 341 — позитивний...
13-10-2020, 08:47  >>> 
В роботі Instagram стався глобальний збій...
13-10-2020, 08:39  >>> 
У державних лісогосподарських підприємствах Львівщини проходить черговий наглядовий аудит з лісової сертифікації...
12-10-2020, 15:22  >>> 
Рекорд кінологів Галицької митниці...
12-10-2020, 15:21  >>> 
З початку 2020 року великі платники податків сплатили 420 мільйонів гривень військового збору...
12-10-2020, 15:16  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: заяви Зеленського, бойова зброя на протестах в Білорусі...
13-10-2020, 08:52  >>> 
Головні новини неділі і ночі: канікули для школярів, в Білорусі на вулицях затримали 600 людей...
12-10-2020, 09:55  >>> 
Головні новини середи і ночі: розшифровка "чорних скриньок" Ан-26, "плівки Тищенка"...
08-10-2020, 08:38  >>> 
   ПолітикаПолітика
Кольченку скасували виправні роботи через акцію під посольством Білорусі...
14-10-2020, 03:01  >>> 
Питання історичної пам’яті між Україною та Польщею зняте – президент...
14-10-2020, 02:54  >>> 
Україну переобрали до Ради з прав людини ООН...
14-10-2020, 02:51  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Microsoft заявила про зрив масштабної кібератаки, яка могла вплинути на вибори в США...
13-10-2020, 08:44  >>> 
Tesla Roadster вперше зблизився з Марсом...
09-10-2020, 08:30  >>> 
Нацбанк утричі зменшив продаж валюти на міжбанку...
05-10-2020, 10:37  >>> 
   СуспільствоСуспільство
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ АКТИВНО ПРОТИДІЮТЬ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ...
13-10-2020, 14:43  >>> 
На Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку формувань Росії...
13-10-2020, 08:51  >>> 
За останню добу проведено 1000 ПЛР-тестів, з яких 341 — позитивний...
13-10-2020, 08:47  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
   КультураКультура
Оркестр INSO-Lviv та Оксана Линів запрошують на концерт «Тріумф любови»...
12-10-2020, 12:15  >>> 
ДАБІ України надала дозвіл на будівництво Jam Factory Art Center...
08-10-2020, 14:17  >>> 
Саудівська Аравія частково відкрила Мекку для паломництва...
05-10-2020, 02:23  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
03:01 Кольченку скасували виправні роботи через акцію під посольством Білорусі
02:59 Темпи поширення коронавірусу на Буковині не зменшуються
02:58 Шевченко про перемогу над Іспанією: Збірна засвоїла урок після матчу із Францією
02:54 Питання історичної пам’яті між Україною та Польщею зняте – президент
02:51 Україну переобрали до Ради з прав людини ООН
02:47 У Львові відкрився Музей Міста
18:33 Львів допоможе с. Рясне-Руське облаштувати спортивний комплекс, збудувати садочок та Будинок культури
18:32 Місто добудовує корпус в школі № 74, що в Рудному, та створить тут якісну спортивну інфраструктуру
18:31 До свята Покрови та Дня захисника України місто виплатить матеріальну допомогу
18:30 З міського бюджету Львова буде виділено субвенцію смт Рудно для оплати ремонту вул. Вербицького

   Анонси
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
В День прапора у Львові започаткують традицію урочистого підняття національного прапора над Меморіалом Героїв Небесної Сотні...
21-08-2020, 15:59  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования