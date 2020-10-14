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НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ АКТИВНО ПРОТИДІЮТЬ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ

Суспільство | 13-10-2020, 14:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 129 129    
Оперативні співробітники Мукачівського прикордонного загону постійно проводять заходи щодо виявлення спроб організації незаконного перетину кордону нелегальними мігрантами та їх спільниками.
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ АКТИВНО ПРОТИДІЮТЬ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ
Завдяки отриманню випереджувальної інформації оперативників вдається вчасно реагувати на виклики з боку організаторів протиправної діяльності та ефективно захищати кордон від будь яких порушень, у тому числі контрабанди та нелегальної міграції. У випадках відкриття кримінальних проваджень, прикордонники спільно з іншими правоохоронцями проводять комплекс заходів з метою встановлення усіх обставин того чи іншого правопорушення.

Так, у серпні цього року, в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського прикордонного загону виявили чоловіка, який намагався виїхати з України за підробленим проїзним документом біженця Італії. Правопорушник повідомив, що є громадянином Нігерії. Про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» прикордонники повідомили співробітників Берегівського відділу Нацполіції. В рамках розпочатого за даним фактом кримінального провадження, оперативники Мукачівського загону з’ясували, що затриманий є громадянином Ганни. Наразі іноземцю оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України «використання завідомо підробленого документа», йому загрожує покарання у вигляді штрафу або арешту до шести місяців, або ж обмеження волі на строк до двох років.

Також, кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років, загрожує й 39-річному мешканцю Рахівського району, який ще в 2015 році здійснив злочин, передбачений ч.2 ст.332 КК України. Чоловік сприяв у незаконному перетині кордону громадянами Шрі-Ланки. П’ять років українець переховувався від слідства на території Росії. Днями, завдяки наданій оперативними співробітниками Мукачівського загону інформації, переправника затримали. За свої вчинки чоловік також постане перед судом.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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