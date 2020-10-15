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У Києві пройде хода і велопробіг: перекриють вулиці, змінять рух транспорту
|Суспільство | 14-10-2020, 09:22
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|14 жовтня на центральних вулицях Києва буде частково обмежено рух, а також змінено рух громадського транспорту у зв’язку з проведенням масових заходів із нагоди Дня захисника України.
Джерело: Патрульна поліція Києва, Київпастранс
Деталі: Як повідомляє Патрульна поліція Києва, 14 жовтня запланована піша хода з нагоди Дня зaхисника Укрaїни, 78-ї річниці створення УПA та Дня кoзацтва.
Організатори акції запланували наступний маршрут: Парк Шевченка (вулиця Володимирська) — бульвар Шевченка — вулиця Хрещатик — алея Героїв Небесної Сотні — вулиця Інститутська — вулиця Банкова, 11.
Орієнтовний час проведення заходу з 14:00 до 18:00.
Крім того, з 9:00 до 14:00 відбудеться велопробіг, присвячений Дню захисника України.
Організатори анонсували наступний маршрут : площа Михайлівська — вулиця Михайлівська — вулиця Хрещатик — площа Європейська — вулиця Грушевського — Петрівська алея - Паркова дорога — алея Героїв Крут — площа Слави — вулиця Лаврська.
У Патрульній поліції закликають водіїв планувати свій маршрут з урахуванням перекриття зазначених вулиць та можливого часткового обмеження руху на прилеглих.
Крім того, у зв’язку з проведенням масових заходів у центральній частині міста 14 жовтня змінить рух наземний громадський транспорт.
Як повідомляє Київпастранс, із 11:00 до закінчення заходів передбачається тимчасове призупинення руху автобусів №№ 24, 62, 114, 118 та тролейбусів № 5, 7, 8, 17.
У разі необхідності рух буде організовано:
тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17 відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до бульв. Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – бульв. Тараса Шевченка, далі за діючою трасою;
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