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У День захисника України російські окупанти тричі відкривали вогонь – ООС

Суспільство | 15-10-2020, 09:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 113 113    
14 жовтня російські найманці тричі порушили режим припинення вогню біля Водяного та Новомихайлівки.
У День захисника України російські окупанти тричі відкривали вогонь – ООС
Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Так, на ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Новомихайлівка противник вів вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Авдіївки зафіксовано поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета".

Деталі: Нова доба почалась із обстрілів біля Авдіївки, Причепилівки та Новотошківського. Ворог застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.
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