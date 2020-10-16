У День захисника України російські окупанти тричі відкривали вогонь – ООС Суспільство | 15-10-2020, 09:18 0 113 14 жовтня російські найманці тричі порушили режим припинення вогню біля Водяного та Новомихайлівки.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "Так, на ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Новомихайлівка противник вів вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Авдіївки зафіксовано поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета".



Деталі: Нова доба почалась із обстрілів біля Авдіївки, Причепилівки та Новотошківського. Ворог застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.



Українські захисники зброю у відповідь не застосовували.



Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.