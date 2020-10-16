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8 років за ґратами: суд виніс вирок жительці Нового Роздолу за вбивство співмешканця
|Суспільство | 15-10-2020, 14:11
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням 23-річної жительки Нового Роздолу у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого).
В суді прокурором Миколаївського відділу Золочівської місцевої прокуратури доведено, що 29 вересня 2018 року в Новому Роздолі місцева мешканка, перебуваючи в нетверезому стані, завдала удар ножем в область грудної клітки своєму 27-річному співмешканцю. Як наслідок, чоловік помер.
Вироком Миколаївського районного суду жінку визнано винною та засуджено до 8 років позбавлення волі.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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