8 років за ґратами: суд виніс вирок жительці Нового Роздолу за вбивство співмешканця Суспільство | 15-10-2020, 14:11 0 90

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням 23-річної жительки Нового Роздолу у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого).



В суді прокурором Миколаївського відділу Золочівської місцевої прокуратури доведено, що 29 вересня 2018 року в Новому Роздолі місцева мешканка, перебуваючи в нетверезому стані, завдала удар ножем в область грудної клітки своєму 27-річному співмешканцю. Як наслідок, чоловік помер.



Вироком Миколаївського районного суду жінку визнано винною та засуджено до 8 років позбавлення волі.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури