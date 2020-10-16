Понад 170 тис грн: у Львові директора однієї з фірм-підрядників підозрюють у привласненні бюджетних коштів Суспільство | 15-10-2020, 14:14 0 90



Під процесуальним керівництвом Львівської місцевої прокуратури №1 повідомлено про підозру директору одного з ТзОВ Львівщини у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, тобто у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.



Встановлено, що 44-річний директор підрядної організації уклав з однією із Львівських середніх загальноосвітніх шкіл договір на виконання капітального ремонту фасаду з утепленням стін.



У період з 02 серпня 2019 року по грудень 2019 року роботи були проведені, проте вони не відповідали вимогам робочого проекту та договору: фактично використовувалися матеріали з нижчою вартістю, ніж було зазначено, іншими технічними характеристиками і водночас був вказаний завищений коефіцієнт для такого виду робіт.



Як наслідок, підозрюваний незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 171 338, 50 грн.



Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Личаківського відділу ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання до 5 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури