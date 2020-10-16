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НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ПЕРЕПРАВНИКА НЕЛЕГАЛІВ

Суспільство | 15-10-2020, 15:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    
НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ ПЕРЕПРАВНИКА НЕЛЕГАЛІВ

Переправника нелегальних мігрантів, затримали учора співробітники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону.

48-річний мешканець Виноградівщини з 2014 року перебував у розшуку за організацію незаконного переправлення через українсько-угорський кордон шістьох громадян В’єтнаму.

Наразі чоловіку за вчинення злочину передбаченого ч.2 ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон», загрожує кримінальна відповідальність на строк від п’яти до семи років. Злочинця прикордонники передали співробітникам Нацполіції. Подальшу долю українця вирішуватиме суд.

Від початку року прикордонники Мукачівського загону у 14 випадках затримали 42 нелегальних мігранти. Усі вони мали намір покращити умови свого проживання в країнах Європейського союзу.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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