Податкову знижку можна отримати до кінця року Суспільство | 15-10-2020, 15:14 0 89





Головне управління ДПС у Львівській області нагадує платникам податків, що податковою знижкою можуть скористатись громадяни України, які отримують офіційну заробітну плату або працюють за договорами цивільно-правового характеру, які сплачують податок з доходів фізичних осіб. Фізичні особи - підприємці права на податкову знижку не мають, оскільки податок з доходів фізичних осіб не сплачують.

Звертаємо увагу, що право на використання податкової знижки за наслідками звітного податкового року платник податку повинен використати до кінця податкового року, наступного за звітним. У разі, якщо до кінця податкового року, наступного за звітним платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.







Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/437168.html





