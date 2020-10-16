Старшокласників та студентів запрошують на онлайн-семінар «Ти і фінанси: хто кого?» Суспільство | 15-10-2020, 15:39 0 96 Студентів та школярів запрошують на онлайн-семінар «Ти і фінанси: хто кого?», на якому розкажуть як застосовувати фінансову грамотність у житті та як не потрапити до «пасток» шахраїв. Захід відбудеться 19 жовтня о 16.00 год.



Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням: http://bit.ly/zoom1910



Учасникам семінару розкажуть:



— для чого потрібна фінансова грамотність та як використовувати її на практиці, а не в теоріях;



— як не потрапити в «пастки» шахраїв;



— які права ми маємо як споживачі фінансових послуг та як їх можна захистити.



Спікерки — Віола Мартинюк та Валерія Вацеба, авторки онлайн-гри «Ти і фінанси. Хто Кого?» і студентки Магістерської програми Школи права УКУ. Віола Мартинюк зараз навчається у Роттердамі, тому учасникам також розкажуть про особливості поводження з фінансами у Нідерландах.



Пограти в «Ти і фінанси. Хто Кого?» можна за посиланням: https://fst-game.ucu.org.ua/



Нагадаємо, Юридична клініка Школи права УКУ надає якісні безкоштовні юридичні консультації з фінансових питань та допомагає ветеранам. Нещодавно команда юрклініки створила чатбот «Клініцист ЮрКо», який консультує з питань кредитів.



Ця діяльність здійснюється завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранту, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».



