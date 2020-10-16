Серед відходів плівки митники виявили сир та взуття Суспільство | 15-10-2020, 15:40 0 101

15.10.2020 року на в’їзд в Україну з Республіки Польщі в пункт пропуску «Краківець-Корчова» прибув вантажний транспортний засіб з напівпричепом під керуванням громадянина України. Згідно із товаросупровідними документами водій перевозив понад 22 тонни відходів поліетиленової плівки з Словаччини на адресу одного з підприємств у м. Києві.

Однак під час огляду вантажівки було виявлено вантаж, не вказаний в товаросупровідних документах. Спільна оглядова група митників та прикордонників серед відходів з плівкою виявила коробки з взуттям та сиром. Загалом у них містилось 360 кг сиру та 100 пар жіночого взуття.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст.483 МКУ. Товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

