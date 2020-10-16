Курсант, який вижив у катастрофі Ан-26: "Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання" Суспільство | 16-10-2020, 01:25 0 153 Курсант В’ячеслав Золочевський, єдиний, хто вижив у катастрофі літака Ан-26 у Харківській області, розповів, що вирішив продовжить навчання за обраним фахом.



Джерело: "АрміяInform"



Пряма мова: "Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання в університеті (Повітряних сил імені Івана Кожедуба - ред) за обраним фахом. У мене попереду кілька тижнів реабілітації, після чого я наздоганятиму навчальну програму".



Деталі: Наразі курсант Золочевський перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Напередодні йому вручили медаль "За військову службу Україні".



Що передувало: 7 жовтня голова урядової комісії з питань розслідування авіакатастрофи віце-прем'єр Олег Уруський повідомив, що в ході розслідування виявлено грубі порушення у виконанні польотних завдань і в організації польотів в цілому.







Передісторія:



Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак Ан-26 та одразу загорівся.

На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей.

За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.

На місці авіакатастрофи знайшли тіла 25 загиблих. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні).

За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак Ан-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.

Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині.

