НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 16-10-2020, 08:59 0 58





Незаконному переміщенню через кордон тютюнових виробів запобігли учора ввечері військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби «Ракош» спільно з співробітниками оперативно - розшукового відділу Мукачівського загону.



У ході реалізації оперативної інформації щодо можливої протиправної діяльності, прикордонники помітили поблизу кордону групу осіб з пакунками на плечах.



Військовослужбовці негайно висунулись на затримання невідомих, але ті, скориставшись значним віддаленням від прикордонного наряду, покинули свої ноші та вдалися до втечі.



Зловмисники планували доправити до сусідньої Румунії 12 пакунків із 6000 пачок безакцизних сигарет.



Наразі тривають заходи по встановленню осіб, причетних до незаконної оборудки на кордоні. Виявлений тютюн доставлено до прикордонного підрозділу та згодом буде передано співробітникам ДФС.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону