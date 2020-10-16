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Наркотичні речовини на суму 850 тис грн – у Львові задокументовано схему збуту через Telegram-канал
|Суспільство | 16-10-2020, 13:35
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За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області спільно з Управлінням по боротьбі з наркозлочинністю у Львівській області, під час проведення обшуків, задокументовано схему збуту наркотичних засобів у вигляді закладок у м. Львів з використанням Telegram-каналу та викрито злочинне угрупування, до якого входило 3 осіб (мешканець Київської області та двоє львів’ян).
Усіх підозрюваних затримано у порядку ст.208 КПК України.
У ході проведення обшуків вилучено: понад 2,5 кг канабісу та лабораторне обладнання для його вирощування, 350 г амфетаміну та особливо небезпечні психотропні речовини PVP («солі») і МДМА («екстазі»).
Крім цього, вилучено зброю та набої до неї, «чорнові» записи, електроні ваги, комп’ютерну техніку, банківські картки, готівкові кошти у сумі понад 75 тис грн.
На «чорному ринку» ціна за вилучені речовини сягає 850 тис грн.
Підозрюваним повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.307 КК України.
На цей час їм обрано запобіжні заходи: постачальнику та одному з його спільників – тримання під вартою, а третій особі, яку підозрюють у закладанні наркотичних речовин – цілодобовий домашній арешт.
Досудове розслідування триває.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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