Наркотичні речовини на суму 850 тис грн – у Львові задокументовано схему збуту через Telegram-канал Суспільство | 16-10-2020, 13:35 0 51



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області спільно з Управлінням по боротьбі з наркозлочинністю у Львівській області, під час проведення обшуків, задокументовано схему збуту наркотичних засобів у вигляді закладок у м. Львів з використанням Telegram-каналу та викрито злочинне угрупування, до якого входило 3 осіб (мешканець Київської області та двоє львів’ян).



Усіх підозрюваних затримано у порядку ст.208 КПК України.



У ході проведення обшуків вилучено: понад 2,5 кг канабісу та лабораторне обладнання для його вирощування, 350 г амфетаміну та особливо небезпечні психотропні речовини PVP («солі») і МДМА («екстазі»).



Крім цього, вилучено зброю та набої до неї, «чорнові» записи, електроні ваги, комп’ютерну техніку, банківські картки, готівкові кошти у сумі понад 75 тис грн.



На «чорному ринку» ціна за вилучені речовини сягає 850 тис грн.



Підозрюваним повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.307 КК України.



На цей час їм обрано запобіжні заходи: постачальнику та одному з його спільників – тримання під вартою, а третій особі, яку підозрюють у закладанні наркотичних речовин – цілодобовий домашній арешт.



Досудове розслідування триває.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури