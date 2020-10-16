Про сплату податку на нерухоме майно Суспільство | 16-10-2020, 13:47 0 43

Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу фізичних осіб, які мають у власності нерухомість, про необхідність сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Так, власники квартири чи квартир, загальна площа яких перевищує 60 кв. метрів, власники житлового будинку чи будинків, загальна площа яких перевищує 120 кв. метрів, або різних типів об’єктів нерухомості загальною площею понад 180 кв. метрів повинні сплатити податок на нерухоме майно протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення-рішення.



Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/437384.html



