Працівники Галицької митниці вилучили електротоварів на майже 300 тис. грн Суспільство | 16-10-2020, 14:58 0 86



48 сучасних пристроїв для автоматичної компенсації реактивної потужності виробництва Польщі намагався ввезти в Україну 51-річний мешканець Хмельниччини.

У пункті пропуску «Рава- Руська - Гребенне» він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим засвідчив, що немає товарів для оподаткування. Ймовірно думав, що в мікроавтобусі, серед особистих речей, кілька коробок стануть непомітними для працівників митниці. Коробки дійсно невеликі, а от їх вміст потягнув на 277 тис. грн.

Тож за цим фактом складено протокол про порушення митних правил передбаченого ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.



Регулятор реактивної потужності MRM-12 6 ступенів

Мікропроцесорний регулятор типу MRM-12, (Twelve Electric, Польща) є сучасним пристроєм для автоматичної компенсації реактивної потужності. Застосовується, для управління конденсаторної установкою.



Процес управління дозволяє мінімізувати кількість з'єднань, завдяки чому, користувач має можливість оптимально використовувати конденсаторні батареї та автоматизувати процес компенсації реактивної потужності. Використання мікропроцесора в регуляторі забезпечує високий технічний рівень і багатофункціональність обладнання.

