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| Газета №35 (55) / 2014
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Фіскальний звітний чек при використані ПРРО створюється щоденно
|Суспільство | 16-10-2020, 16:55
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Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що фіскальний звітний чек – це документ встановленої форми, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний фіскальний звітний чек) програмним реєстратором розрахункових операцій (далі – ПРРО), що містить дані денного звіту, під час створення якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься відповідно до фіскального сервера Державної податкової служби (Закон України від 20 вересня 2019 року № 128-IX).
Отже, фіскальний звітний чек (Z-звіт), створюється засобами ПРРО щоденно. Z-звіт може бути сформовано в електронній формі або роздрукованим. Фіскальний звітний чек ПРРО підлягає реєстрації (фіскалізації) на фіскальному сервері Державної податкової служби (далі – фіскальний сервер). Після передачі до фіскального сервера Z-звіту і отримання підтвердження від фіскального сервера, його зберігання відбувається за бажанням суб’єкта господарювання в зручний для нього спосіб.
Дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/437550.html
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