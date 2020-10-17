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Понад пів мільярда гривень – у таку суму оцінені товари, затримані прикордонниками з січня по жовтень 2020 року

Суспільство | 16-10-2020, 16:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 101 101    

За 9 місяців співробітники Держприкордонслужби припинили 3335 спроб незаконного переміщення через кордон (межу з ТОТУ) товарів на загальну суму 534 млн грн.

Варто зауважити, що цьогоріч кількість виявлених спроб незаконного переміщення товарів на 6% більша ніж за 9 місяців 2019-го, а сума оцінки зросла у 1,8 раза. Майже половину таких правопорушень припинили на рубежах з країнами ЄС (понад 1,5 тис. випадків), переважно на кордоні з Польщею (більш як 900 випадків).

Зокрема, припинено спроби незаконно переправити через кордон:

сигарет – майже 8,5 млн пачок;

алкогольної продукції – 35 тисяч літрів;

бурштину – 575,8 кг;

предметів культурної цінності – понад 5,86 тис. одиниць;

грошові кошти: 8,56 млн гривень, 7,5 млн російських рублів, 1,18 млн доларів США, 0,73 млн євро.

Варто зауважити, що виявлені тютюнові та алкогольні вироби, часто є контрафактною продукцією та не мають марок акцизного збору.

Ще вагоміші результати роботи оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби. У результаті реалізації їх оперативних розробок у прикордонних областях викрито 193 місця накопичення підакцизної продукції вилучено 9,5 млн пачок сигарет, 69 тис. літрів контрафактного спирту, 67 тис. літрів алкогольних виробів та 760 тонн пально-мастильних матеріалів.

Зазначимо, що у вересні цього року кількість припинених прикордонниками спроб незаконного переміщення товарів у порівнянні з серпнем зросла на 42% (378 випадків), а сума їх оцінки (64,3 млн грн) – більша у 5,2 раза. Схоже, що показники жовтня будуть значно вищими внаслідок таких суттєвих показників, як припинення в Одеському морпорту спроби незаконного переміщення 2,28 млн пачок сигарет на понад 80 млн грн, чи виявлення на кордоні з Польщею понад 120 тис. британських фунтів, прихованих від контролю.
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