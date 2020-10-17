Співробітнику Галицької митниці повідомили про підозру у систематичному отриманні неправомірної вигоди Суспільство | 16-10-2020, 22:08 0 88



За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури та оперативного супроводу управління Служби безпеки України у Львівській області, слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, 16.10.2020 повідомлено про підозру співробітнику Галицької митниці Держмитслужби в систематичному одержанні неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.



Під час досудового розслідування встановлено, що, перебуваючи на посаді державного інспектора управління протидії митним правопорушенням Львівської митниці ДФС, правоохоронець неодноразово отримував від громадянина України неправомірну вигоду в розмірі 1 тис грн щоразу.



За ці кошти він не ініціював належних перевірок та притягнення порушника до передбаченої Законом відповідальності за порушення митних правил при ввезенні товарів на митну територію України, а також не створював перешкод при проведенні митних формальностей.



У цей час у провадженні проводяться необхідні слідчі дії, після завершення яких до суду буде скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури