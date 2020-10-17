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У одній з Державних установ виконання покарань припинено розповсюдження наркотикі

Суспільство | 16-10-2020, 22:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 75 75    


За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури слідчими слідчого управління Головного управління НП у Львівській області за оперативного супроводу оперативників Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України викрито незаконну діяльність злочинної групи з 5 осіб, які здійснювали збут наркотичних засобів (бупренорфіну, канабісу) на території Львівської області (у тому числі і в установі виконання покарань).

У ході обшуку у них зокрема вилучено: 520 таблеток «Субітексу», пневматичний пістолет, мобільні термінали, 5 г «марихуани», 3 г коноплі, 2 пакети гашишу (вагою близько 2 г кожний), частина курильного механізму зі смолами, SIM-картки операторів мобільного зв`язку, мобільні термінали, банківські картки, чорнові записи.

Ринкова вартість вилучених під час проведення обшуків наркотичних та психотропних речовин складає близько 500 000 грн.

Їм повідомлено про підозри за ч.2 ст. 307 КК України: двох з них, затримано в порядку ст.208 КПК України, двоє - утримуються в Державній установі виконання.

До суду для розгляду по суті скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються інші особи причетні до вчинення вказаного злочину.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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