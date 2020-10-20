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Найманці вели вогонь із гранатометів, але загрози нашим військовим не було – ООС
|Суспільство | 19-10-2020, 08:41
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|18 жовтня збройні формування Росії два рази порушили режим припинення вогню біля Авдіївки.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Обидва факти задокументовано на ділянці у районі Авдіївки, де в обідній час ворог вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї, а ввечері застосував автоматичний станковий гранатомет".
Деталі: У штабі стверджують, що постріли не несли загрози нашим військовим, тому у відповідь ЗСУ зброю не застосовували.
Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.
Від початку поточної доби, 19 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
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