Найманці вели вогонь із гранатометів, але загрози нашим військовим не було – ООС Суспільство | 19-10-2020, 08:41 0 110 18 жовтня збройні формування Росії два рази порушили режим припинення вогню біля Авдіївки.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "Обидва факти задокументовано на ділянці у районі Авдіївки, де в обідній час ворог вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї, а ввечері застосував автоматичний станковий гранатомет".



Деталі: У штабі стверджують, що постріли не несли загрози нашим військовим, тому у відповідь ЗСУ зброю не застосовували.



Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.



Від початку поточної доби, 19 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.