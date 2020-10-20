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Важливо знати підприємствам, які включені до Реєстру великих платників 2021

Суспільство | 19-10-2020, 09:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 124 124    

Західне управління Офісу великих платників податків ДПС нагадує, що в разі включення платника до Реєстру великих платників податків на нього поширюються особливості, визначені Податковим кодексом для таких платників та Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Міністерства Фінансів України від 09.12.2011 №1588 та від 21.10.2015 № 911. 
Після включення платника податків до Реєстру великих платників податків та отримання повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику про таке включення, платник податків зобов'язаний стати на облік за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який здійснює супроводження великих платників податків, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр (п. 64.7 ст. 64 Податкового кодексу).
Великі платники податків, які не обліковуються в контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, зобов'язані не пізніше 15 листопада поточного року подати заяви за формою N 1-ОПП до одного з контролюючих органів, наведених на зворотному боці повідомлення про включення підприємства до Реєстру ВПП на наступний календарний рік (п. 3 розділу ІІІ Порядку формування Реєстру великих платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України  від 21.10.2015 № 911.
В Офісі за кожним великим платником податків закріплений індивідуальний податковий координатор, який здійснює адміністрування всіх податків та забезпечує взаємодію між платником та іншими структурними підрозділами Офісу.
Платники податків, що належать до великих підприємств, подають податкові декларації контролюючому органу в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".


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