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До уваги фінансових агентів! Перенесено строки подання звітів про підзвітні рахунки в рамках Угоди FATCA за 2019 податковий рік

Суспільство | 19-10-2020, 09:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 129 129    


Західне управління Офісу великих платників податків ДПС роз’яснює, що Законом України від 03.12.2019 № 323-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)» внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), які почали діяти з 29.12.2019 року, та надавали визначення поняттям: підзвітний рахунок та його власники, фінансовий агент та фінансовий рахунок; вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах, особливості подання звітності за підзвітними рахунками; передбачені штрафи за порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків, звіту про підзвітні рахунки; збір та отримання податкової інформації контролюючими органами від фінансових агентів.
Оскільки через пандемію COVID-19 Службою внутрішніх доходів США перенесено строки подання звітів про підзвітні рахунки за 2019 податковий рік в рамках Угоди FATCA для компетентних органів країн, що звітують за моделлю IGA 1, до яких належить і Україна, на період до 31 грудня 2020 року, звертаємо увагу платників податків, які є фінансовими агентами, щодо подання звітів про підзвітні рахунки у рамках Угоди FATCA, на наступне.
Відповідно до п.69.8.3 ст.69 Податкового кодексу України  (далі – Кодекс) фінансові агенти зобов’язані щороку, до 1 вересня, подавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, звіт про підзвітні рахунки.
Згідно з пунктом 3.2 статті 3 Кодексу якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.
Підпунктом b) пункту 6 статті 4 Угоди FATCA встановлено, що незважаючи на пункти 3 і 5 статті 3 цієї Угоди, Україна не зобов’язується починати обмін інформацією раніше дати, до якої вимагається подавати подібну інформацію іноземними фінансовими установами, що беруть участь, до Служби внутрішніх доходів відповідно до постанов Міністерства фінансів США.
Враховуючи зазначене, для ДПС України, яка є компетентним органом для цілей автоматичного обміну інформацією в рамках Угоди FATCA, строки подання до Служби внутрішніх доходів США звітів за 2019 податковий рік подовжено до 31 грудня 2020 року. Зважаючи на те, що у Кодексі встановлений термін звітності для фінансових агентів, який забезпечує компетентному органу місячний термін для обробки та перевірки наданої інформації, кінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжуються до 1 грудня 2020 року.
До цієї дати фінансові агенти повинні подати через портал IDES (International data exchange service – Міжнародна служба обміну даними) до ДПС України (центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику) звіти про підзвітні рахунки за 2019 рік та інформацію, яка стосується звітних періодів з 2014 по 2018 роки, відповідно до положень Угоди FATCA (лист Мінфіну від 25.08.2020 р. №11410-10-10/26069 «Щодо подовження термінів подання звітів про підзвітні рахунки»).
Порядок заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди FATCA затверджений наказом Мінфіну від 12.08.2020 р. № 496, зареєстрованим в Мінюсті 20.08.2020 року за №810/35093.

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