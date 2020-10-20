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Майже 284 млн. гривень сплатили до місцевого бюджету платники акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів
|Суспільство | 19-10-2020, 11:44
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Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області у січні-вересні 2020 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять майже 284 млн.грн., що на майже 75 млн.грн або на 35,6 відс. більше в порівнянні з минулим роком. Зокрема, у вересні 2020 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять майже 42 млн.грн., що на понад 13 млн.грн або на 46,6 відс. більше в порівнянні з минулим періодом.
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