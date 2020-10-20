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800 ГРИВЕНЬ ЗА НАДАННЯ СЛУЖБОЇ ІНФОРМАЦІЇ
|Суспільство | 19-10-2020, 11:50
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Учора на кордоні з Польщею громадянин Молдови пропонував прикордонникам неправомірну вигоду за отримання «витягу» з бази даних.
Мандруючи в Україну пішки через пункт пропуску «Шегині», іноземець вирішив поцікавитись в прикордонників стосовно місця знаходження одного транспортного засобу, що на його думку, може перебувати на території України вже 4 роки. До прохання про отримання службової інформації з однієї баз даних Держприкордонслужби молдованин додав 800 гривень хабара.
Разом з повідомлення про виявлення ознак злочину за ч. 1 ст. 369 ККУ прикордонники передали хабародавця співробітникам Нацполіції.
Прикордонники вкотре доводять – Державний кордон України це не місце для корупції.
Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!
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