800 ГРИВЕНЬ ЗА НАДАННЯ СЛУЖБОЇ ІНФОРМАЦІЇ Суспільство | 19-10-2020, 11:50 0 121



Учора на кордоні з Польщею громадянин Молдови пропонував прикордонникам неправомірну вигоду за отримання «витягу» з бази даних.

Мандруючи в Україну пішки через пункт пропуску «Шегині», іноземець вирішив поцікавитись в прикордонників стосовно місця знаходження одного транспортного засобу, що на його думку, може перебувати на території України вже 4 роки. До прохання про отримання службової інформації з однієї баз даних Держприкордонслужби молдованин додав 800 гривень хабара.

Разом з повідомлення про виявлення ознак злочину за ч. 1 ст. 369 ККУ прикордонники передали хабародавця співробітникам Нацполіції.

Прикордонники вкотре доводять – Державний кордон України це не місце для корупції.

Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!



