З початку року податковими органами Львівщини видано понад 12 тисяч ліцензій Суспільство | 19-10-2020, 14:34 0 140





За січень-вересень 2020 року податковими органами Львівщини видано 11 777 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (6 654 шт.), тютюновими виробами -42,3% (4 977 шт.), пальним (146 шт.), на право зберігання пального (1085 шт.). Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області.



З початку року призупинено дію 2 763 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, анульовано 1 382 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, пальним, 31 ліцензію на право зберігання пального. Одночасно слід зазначити, що 23 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами анульовано в результаті продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім, що на 5 ліцензій більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.